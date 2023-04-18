Nhận định kết quả Napoli vs AC Milan, 2h00 ngày 19/4

Cập nhật liên tục tỷ lệ, dự đoán bóng đá và nhận định kết quả Napoli vs Milan trong khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League 2022/23 diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4.

Nhận định phong độ của Napoli vs AC Milan

Trong lịch sử đối đầu, có một giai đoạn kéo dài 15 năm mà Pioli không thể đánh bại Spalletti. Tuy nhiên, hiện tại Pioli đang có ưu thế khi Milan đã thắng hai trận liên tiếp trước Napoli.

Không chỉ thắng đối thủ 1-0 ở trận lượt đi, Milan còn thắng đội đầu bảng tới 4 bàn không gỡ ở Serie A. Đây là những tín hiệu tốt, cho thấy Milan hiểu Napoli rất rõ. Tuy nhiên, Milan đã thua Udinese và Fiorentina cùng hòa trước cả Salernitana, Empoli và Bologna tại Serie A.

Trong khi đó, Napoli cũng đang gặp khó khăn trên hành trình của mình. Dù đã yên tâm với mặt trận quốc nội và chỉ tập trung cho Champions League, phong độ của Napoli cũng khiến người hâm mộ lo lắng. Trong 4 trận gần nhất, họ chỉ thắng 1 trận, thua 2 lần trước Milan và hòa Verona.

Khác biệt lớn nhất so với trận lượt đi là sự xuất hiện của Victor Osimhen. Với việc chân sút này trở lại thống lĩnh hàng công, sự tự tin của Napoli sẽ tăng lên rất nhiều. Rất có khả năng Osimhen sẽ ghi bàn đầu tiên trong trận lượt về.

Nhận định dự đoán và kết quả Napoli vs AC Milan

Tỷ lệ dự đoán được đưa ra trước trận Napoli gặp AC Milan như sau:

Milan sẽ thắng theo kèo châu Á: Trong 6 lần làm khách gần đây trên sân của Napoli, Milan đã thắng đến 5 trận theo kèo châu Á. Hơn nữa, phong độ của Napoli trên sân nhà đang rất bất ổn, khi đã thua 3/5 trận gần nhất cũng theo kèo châu Á.

Tài bàn thắng hiệp 1: Trong 34 trận đối đầu gần đây giữa 2 đội, có đến 24 trận trong đó bàn thắng được ghi trong hiệp 1. Trên sân nhà của Napoli, 15/20 trận gần đây cũng có kịch bản tương tự.

Tổng số bàn thắng chẵn: 11/16 trận gần đây của 2 đội trên sân Napoli đều có tổng số bàn thắng là số chẵn. Điều này cũng xảy ra trong 6/7 trận gần đây của Milan.

Chuyên gia bóng đá dự đoán trận Napoli vs Milan

Theo cựu danh thủ Gianfranco Zola, sự trở lại của Osimhen sẽ không giúp Napoli nhiều. Hiện tại, lợi thế tâm lý nghiêng về Milan, do đó rất có khả năng đội khách sẽ giành chiến thắng.

Trong 16 lần gần đây đến sân của Napoli, chỉ có 2 trận Milan không ghi được bàn. Nếu Milan duy trì được phong độ ấn tượng này, họ sẽ có vé vào bán kết chắc chắn.

Nhận định kết quả Napoli vs AC Milan với tỷ số dự đoán: 1-1.

"Chú ý: Thông tin về dự đoán và nhận định kết quả bóng đá chỉ được dùng để tham khảo. Chúng tôi hy vọng thông tin bổ ích với bạn đọc để tự đưa ra nhận định một cách khôn ngoan."