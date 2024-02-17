Nhận định kèo giữa Heidenheim vs Leverkusen 21h30 ngày 17/2. Khả năng tưng bừng bàn thắng ở trận đấu này rất cao.

Chiến thắng ấn tượng 3-0 trước “kẻ thống trị” Bayern Munich cách đây một tuần không chỉ giúp Leverkusen “đổ bê-tông” lên ngôi đầu bảng mà còn tái khẳng định một cách chắc chắn rằng: họ là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch Bundesliga mùa này. Xin được nhắc lại rằng cho đến giờ Leverkusen vẫn là đội duy nhất trong phạm vi 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu vẫn đang “bất khả chiến bại” mùa này.

Chẳng những vậy, Leverkusen còn sở hữu hàng công mạnh thứ 2 sau mỗi bại tướng vừa hạ gục Bayern Munich (55 bàn thắng/21 trận tức trung bình 2,6 bàn/trận) và hàng thủ mạnh nhất (14 bàn thua/21 trận tức trung bình 0,6 bàn/trận). Giờ đây một trong những điều mà HLV Xabi Alonso lo ngại nhất là lịch thi đấu lại sắp sửa dày đặc khi họ phải tham dự vòng 1/8 Europa League (diễn ra vào đầu tháng 3 sắp tới) đồng nghĩa không dễ duy trì phong độ cao như hiện tại.

Nhưng chính vì thế nhà cầm quân người TBN hiểu rằng đội bóng cần phải nỗ lực tích lũy điểm số tối đa để giữ vững hoặc thậm chí gia tăng lợi thế một khi địch thủ số 1 Bayern Munich sảy chân. Điểm thuận lợi từ giờ đến lúc đó, Leverkusen không gặp phải thử thách nào quá đáng ngại.

Chắc hẳn Heidenheim vẫn chưa thể quên lần đối đầu gần nhất ở giai đoan lượt đi, đội bóng này đã có chuyến làm khách đầy giông bão trên sân của Leverkusen và nhận thất bại cay đắng với tỉ số 1-4.

Bên phía đối diện khung thành, Heidenheim đang có một mùa giải đầy cố gắng khi mới chân ướt chân ráo lên hạng, đội chủ nhà hiện đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 27 điểm sau 21 vòng đấu.

Kèo bóng đá hôm nay giữa Heidenheim vs Leverkusen

dự đoán châu Á Heidenheim vs Leverkusen

Cứ mỗi trận của Leverkusen là một lần người hâm mộ toàn thế giới lại được chứng kiến một lối đá đầy thăng hoa nhưng không kém phần chắc chắn của thầy trò HLV Xabi Alonso, kèo chấp 1 1/4 có lẽ cũng khó có thể làm khó đội khách trận này khi họ vừa giành chiến thắng 3 sao trước Bayern Munich. Cửa trên có lẽ vẫn là một chọn lựa tốt cho các nhà đầu tư. Chọn: Leverkusen -1 1/2

dự đoán O/U Heidenheim vs Leverkusen

O/U trận này được niêm yết ở mốc 3 hòa. Leverkusen nổ súng ít nhất 2 lần ở 11/14 trận sân khách vừa qua trên mọi giải đấu từ đầu mùa 2023/24. Phía đối diện, Heidenheim chỉ tịt ngòi có 2/10 trận sân nhà mùa này (không tính giao hữu). Với những thông tin vừa nêu, rõ ràng có đủ cơ sở để tin vào một trận cầu sôi nổi. Chọn: Tài 3

Thông tin lực lượng

Heidenheim: Busch, Keller, Qenaj chấn thương. Thomalla chưa chắc chắn thi đấu.

Bayer Leverkusen: Arthur, Boniface, Palacios chấn thương.

Đội hình dự kiến

Heidenheim: Muller; Traore, Mainka, Gimber, Fohrenbach; Maloney, Schoppner, Pieringer; Dinkci, Kleindienst, Beste

Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Borja Iglesias, Wirtz

Dự đoán tỷ số bóng đá trực tuyến giữa Heidenheim 1-4 Leverkusen

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