Điểm danh 5 game nông trại hay được nhiều người chơi nhất 2021

Game nông trại là một trong những tựa game được giới trẻ yêu thích nhất tại Việt Nam hiện nay. Vậy có những game nông trại hay và hấp dẫn nào? Để biết thêm chi tiết về vấn đề này mời bạn theo dõi bài phân tích và chia sẻ sau đây của nhandinhbd.com.

Stardew Valley – Game nông trại hay nhất 2021

Stardew Valley là một trong những game nông trại hay và hấp dẫn trên PC, Xbox One, PlayStation 4, và Nintendo Switch. Nó được xây dựng dựa trên các game cổ điển vào những năm 90. Nhưng tựa game này có sự đột phá trong đồ họa và hệ thống nâng cấp được được các game thủ vô cùng yêu thích.

Trong trò chơi này, người chơi cần phải quản lý khu vườn của mình và tạo mối quan hệ cùng hàng xóm để có thể tạo được nhiều nguồn tài nguyên tốt để nâng cấp Level.

Game Tiny Pixel Farm

Tiny Pixel Farm là một trò chơi nông trại vô cùng hấp dẫn được các game thủ tích cực tham gia trong những năm gần đây. Trong Tiny Pixel Farm, toàn bộ trang trại sẽ được thiết kế hiển thị trên một màn hình và cho phép người chơi có thể xem tất cả mọi thứ cùng một lúc để thoải mái lựa chọn thông tin.

Thiết kế mới lạ của trò chơi cùng đồ họa được đầu tư trau chuốt chính là một điểm mạnh thu hút lượng lớn người chơi tham gia. Ví dụ như nhiệm vụ trồng cây và nuôi vật nuôi thông thường vẫn được thực hiện nhưng cách thức sẽ có sự khác nhau cơ bản.

Game nông trại hay – Tiny Sheep

Trong Tiny Sheep bạn sẽ được trải nghiệm công việc chăn cừu trên một đồng cỏ rộng lớn.

Bạn sẽ mua thêm những chú cừu, nuôi những chú cừu này to béo và phát triển mạnh mẽ. Sau đó người chơi sẽ bán lông cừu để thu thập những tài nguyên khác để thu thập lông trại cho riêng mình.

Đây là một tựa game tích hợp thành công một mô hình nuôi thú cưng và phát triển nông trại. Với đồ họa đáng yêu cùng đơn giản Tiny Sheep thực sự là một game đáng chơi trong mùa dịch này.

Game Hay Day

Hay Day là một tựa game nông trại hấp dẫn có mặt trên thoại Android và iOS. Và nó được tích hợp các tính năng tự động hóa giúp điều chỉnh một cách hoàn thiện. Mục tiêu của game chính là người chơi được trồng trọt và chăn nuôi thuận lợi. Sau đó, bạn có thể sử dụng số tiền mà mình tích lũy được để kiến thiết và xây dựng lại nông trại của mình

Trang trại của bạn vẫn sẽ hoạt động dù bạn không tham gia trò chơi. Trong quá trình chơi game, bạn có thể tiến hành nâng cấp thú và các nhân vật game khác.

FarmVille 2: Country Escape

FarmVille 2: Country Escape được xây dựng cảm hứng từ hai video Farmville. Game này có lối chơi vô cùng gây nghiện vì có nông trại ngay tại Đạ Dương. Với Country Escape, người chơi sẽ được trải nghiệm cơ hội . Ngoài ra, nó còn có những câu chuyện cơ bản để giữ chân người chơi ngoài nhiệm vụ chính là trồng trọt và canh tác.

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Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu top game nông trại hay và hấp dẫn nhất hiện nay. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

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